Polícia Militar realizou operação para resgatar agente sequestradoDivulgação

Publicado 18/01/2024 13:12

Bahia - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido após o sequestro de um policial militar na Bahia. O caso aconteceu na cidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a PM, a vítima foi sequestrada nas proximidades da praia de Aratuba. Na sequência, após receberam denúncias, homens do 23º BPM realizaram uma operação para resgatar a vítima. O caso aconteceu na terça-feira (16).

Os militares localizaram o companheiro sequestrado na localidade de Divineia. Ao perceberam a presença dos policiais, os envolvidos no sequestro liberaram a vítima e fugiram para uma região de mata. Um deles, de 17 anos, foi apreendido.

A reportagem procurou a Polícia Civil da Bahia, que informou também que o adolescente é investigado por crime análogo ao tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados um veículo roubado, uma arma e uma quantidade indeterminada de drogas. A Vara da Criança e do Adolescente foi acionada para tomar as medidas cabíveis.