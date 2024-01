O empresário Thiago Brennand - Redes Sociais/Reprodução

Publicado 18/01/2024 17:44

O empresário Thiago Brennand foi condenado a oito anos de prisão por novo caso de estupro. Além da prisão, Brennand terá que pagar uma indenização de R$ 50 mil a vítima. A sentença foi proferida na última quarta-feira (17) pela 2ª Vara de Porto Feliz (SP). A decisão ainda cabe recurso.

Segundo consta no processo, a vítima é uma massagista e o crime ocorreu em março de 2022 durante um atendimento. A juíza destacou na decisão que o empresário fez grave ameaça à vítima, com a "presença ostensiva de armas de fogo não apenas no quarto em que imposto o ato sexual não consentido, mas em toda a residência do acusado", além de classificar o empresário como alguém que "apresenta personalidade deturpada e violenta".

Thiago Brennand foi condenado pela terceira vez. Em outubro de 2023, ele foi condenado a dez anos e seis meses de prisão por outro estupro, cometido contra uma norte-americana. No mês seguinte, foi condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir uma modelo em uma academia na cidade de São Paulo.