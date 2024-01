Sabrina Romão foi vítima de latrocínio na noite desta quinta-feira (18) - Reprodução

Publicado 19/01/2024 09:03

São Paulo - A policial militar Sabrina Freire Romão, de 30 anos, foi morta durante um assalto na noite desta quinta-feira (18). O caso aconteceu na Estrada Ecoturística de Parelheiros, Zona Sul da capital paulista.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que a vítima passava pela rodovia de moto, quando criminosos, também em cima de uma moto, a abordaram para roubar seu veículo. A policial faz menção de reagir, mas acabou baleada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou o ocorrido e informou que Sabrina foi socorrida por outros policiais militares e levada ao Hospital Parelheiros, mas não resistiu.

Sabrina foi abordada por criminosos em avenida Reprodução

O capitão da PM, Conte Lopes, publicou uma nota de pesar em sua rede social após o ocorrido. ''Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da Soldado PM Sabrina Freire Romão Franklin, pertencente a 3ª Cia do 22º BPM/M. A Soldado Sabrina trafegava pela região Parelheiros com a sua motocicleta, quando dois indivíduos anunciaram o assalto, sendo alvejada por disparos de arma de fogo. A policial foi socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos''.



O caso foi registrado como latrocínio no 101° DP (Jardim das Imbuias).