Mateus Facio recebe a visita de amigos enquanto se recupera em casa - Reprodução

Publicado 20/01/2024 12:26 | Atualizado 20/01/2024 12:37

Durante as festividades de Réveillon, Mateus Facio, um estudante de Minas Gerais foi atingido por um tiro na cabeça na Praia do Forte, Cabo Frio, litoral fluminense. No entanto, ele acreditou inicialmente ter sido atingido por uma pedrada. Se sentindo bem, o jovem dirigiu por mais de 300 km até Juiz de Fora, cidade onde mora.

Durante o trajeto, ele não teve maiores problemas. Nos dias seguintes ao ocorrido, o estudante seguia com sua rotina. Somente quatro dias depois, Mateus começou a sentir que algo não estava bem. Ele citou que não sentia força o suficiente em seus dedos para pegar algum objeto.

''No dia 4 foi quando eu descobri o que tinha realmente acontecido porque à tarde fui tirar um cochilo e acordei com o braço um pouco bobo, a mão com movimento estranho, sentia os dedos mexendo, mas não tinha confiança para pegar uma coisa”, disse em entrevista ao ''g1''.



Mateus realizou exames em um hospital particular de Juiz de Fora e constatou que um projétil de nove milímetros estava alojado em sua cabeça e pressionando seu cérebro. O jovem ficou dois dias internados no CTI e um no quarto. E desde então se recupera em casa.