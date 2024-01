Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos, foi uma das vítimas fatais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/01/2024 15:25

Foram identificadas as cinco vítimas fatais do acidente de barco ocorrido na noite de domingo (21), em Madre de Deus, Salvador. A Polícia Civil confirmou que Rosimeire Maria Souza Santana, 59 anos, Hayala dos Santos Conselho, 33 anos, Flaviane Jesus dos Santos, de 29, Ryan Kevellyn de Souza Santos, 22 e Caroline Barbosa de Souza, 17 anos , além de J. M. J. S., de apenas 7 anos, não sobreviveram ao naufrágio da embarcação. A Marinha do Brasil informou que faz busca por desaparecidos no local.



A corporação também informou que outras cinco pessoas foram resgatadas e receberam cuidados médicos. A ação contou com o suporte de ambulâncias de outras cidades baianas como de São Francisco do Conde, Candeias e, da capital, Salvador.



De acordo com a prefeitura de Madre de Deus, 12 vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Madre de Deus. Dessas, seis não resistiram, quatro foram transferidas para Salvador e duas receberam alta.



Atualmente, estão internados Maria de Fátima, de 56 anos, no Hospital Municipal de Salvador ; R. G., de 6 anos, no Hospital Geral Roberto Santos ; e L. S., de 1 ano, no Hospital do Subúrbio. Além disso, a idosa Maria Estelita dos Santos de Souza, de 83 anos, foi levada para o Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas.

Marinha suspeita de superlotação

Segundo a Marinha, as causas do acidente estão sendo apuradas, mas já se sabe que a embarcação estava com passageiros acima de sua capacidade. A embarcação fazia a travessia entre a Ilha de Maria Guarda e a cidade de Madre de Deus. O naufrágio aconteceu por volta das 22h, quando os passageiros voltavam de uma festa.