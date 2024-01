Participantes do esquema são são acuados por cooptar, adquirir, receber e pela logística de tráfico de entorpecentes. - Divulgação

Participantes do esquema são são acuados por cooptar, adquirir, receber e pela logística de tráfico de entorpecentes.Divulgação

Publicado 23/01/2024 10:10

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 23, a Operação Carabina, para desmontar um grupo suspeito de organizar o tráfico de drogas entre a fronteira do Paraguai e as cidades de Ponta Porã (MS), São Paulo (SP) e Diadema (SP). A força policial cumpre mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e quebra de sigilo bancário.



A investigação teve início após os agentes flagrarem um motorista de caminhão que transportava 1,5 tonelada de maconha, escondida sob uma carga de grãos, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Após a apuração da conduta, os policiais identificaram diversos participantes do tráfico de entorpecentesesquema criminoso. Os suspeitos são acusados de cooptar, adquirir, receber e dar a logística do tráfico de entorpecentes.



Com a representação da PF, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Dourados determinou a quebra de sigilo bancário e expediu os mandados de busca e apreensão em três residências e a prisão preventiva de dois investigados, que responderão pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, ambos da lei de entorpecentes.