Polícia Civil da Bahia investiga o ocorrido - Divulgação

Publicado 23/01/2024 10:37 | Atualizado 23/01/2024 11:14

Bahia - Um menino de 10 anos morreu depois de sofrer um acidente de moto no município de Lapão, na Chapada da Diamantina, interior da Bahia. A vítima era quem pilotava a motocicleta e também levava sua prima na garupa.

A Polícia Civil informou que moradores da região alegavam que o condutor do carro que se chocou com a moto apresentava sinais de embriaguez. O homem não foi preso e também não fez o teste do bafômetro, já que fugiu do local após o ocorrido. A informação é do telejornal ''Bahia Meio Dia''.



A vítima chegou a ser levada com para o Hospital Regional de Irecê, cidade vizinha, no sábado (20), dia em que aconteceu o acidente. No entanto, somente nesta segunda-feira (22) foi confirmada a morte do menino. A prima, que não teve sua idade revelada, foi levada para a mesma unidade hospitalar e permanece em estado grave.

A Polícia Civil inicialmente investiga o caso como homicídio culposo. A corporação também investiga o motivo de uma criança de 10 anos estar pilotando a moto.