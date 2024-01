Universitária é morta durante pesquisa de campo para TCC - Reprodução Instagram

Publicado 24/01/2024 18:48

Porto Alegre - A universitária Sarah Silva Domingues, de 28 anos, foi morta a tiros enquanto fazia uma atividade para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Ilha das Flores, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu na noite de terça-feira (23).

De acordo com a polícia, um homem de 53 anos, com antecedentes criminais por porte de arma e ameaça, também foi assassinado. As investigações apontam que ele seria o alvo dos disparos e que Sarah não tinha nenhuma relação com o suspeito.

Segundo amigos de Sarah, que estudava Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ela estava na região para fazer registros fotográficos para um trabalho que seria entregue no próximo mês.

A Faculdade de Arquitetura da UFRGS declarou luto e suspendeu as aulas nesta quarta e quinta-feira. A estudante será velada amanhã, a partir das 9h, nas dependências da instituição.