Lula participou de celebração do aniversário de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP) - Reprodução Youtube USP

Lula participou de celebração do aniversário de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP)Reprodução Youtube USP

Publicado 25/01/2024 22:43

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu discurso no aniversário de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP) para afagar seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e assegurar que tem contribuído para que o chefe da equipe econômica seja reconhecido como o melhor a ocupar o cargo na história.

Após agradecer a USP por fornecer ministros aos seus governos, Lula pontuou que Haddad, um uspiano, lidera hoje um dos cargos mais importantes e lembrou também da passagem dele pela prefeitura de São Paulo e pelo ministério da Educação.

"Agora, mais recentemente, a um dos cargos mais importantes, mais visados do governo, tenho nada mais nada menos que o cara que foi na época o melhor ministro da Educação deste País, companheiro Fernando Haddad, e que estou trabalhando para que ele seja o melhor ministro da Fazenda deste Pais", declarou Lula diante de seu ministro da Fazenda, que assistiu à cerimônia.

Em outro momento do discurso, ao citar usuários de crack em situação de rua que andam como "zumbis" pelas vias de São Paulo, Lula lembrou que Haddad começou a encontrar uma solução ao problema. A referência foi ao programa De Braços Abertos, implementado durante a gestão de Haddad na prefeitura da capital paulista. "Mas ela a solução desapareceu, e acho que precisamos assumir a responsabilidade de resolver esse problema", emendou Lula durante a cerimônia realizada na Sala São Paulo, localizada numa área do centro da cidade com grande ocupação de pessoas em situação de rua.

O evento não contou com a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concentrou o dia em agendas com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Entre os presentes estiveram a primeira-dama do País, a socióloga Rosangela da Silva, a Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.