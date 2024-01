Caso foi registrado na Delegacia de Campo Belo - Divulgação

Caso foi registrado na Delegacia de Campo BeloDivulgação

Publicado 27/01/2024 11:20 | Atualizado 27/01/2024 11:27

Minas Gerais - Um homem de 70 anos foi preso, na noite desta quinta-feira (25), por matar e esquartejar sua mulher, de 53 anos. O caso aconteceu em Campo Belo, no Oeste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito procurou a Polícia para registrar o desaparecimento da vítima, informando tê-la visto pela última vez quatro dias antes, no domingo (21). Ainda segundo ele, a mulher teria saído de casa levando os celulares do casal.

Após o depoimento, uma equipe policial foi até a residência do idoso e notou que o local estava abandonado e com manchas de sangue espalhadas pela casa. A perícia foi acionada e confirmou que havia acontecido um assassinato no local.

Confissão

Ainda na noite de quinta-feira, o homem foi convocado para prestar um novo depoimento na delegacia. No local ele confessou o crime e o local onde havia escondido o corpo.

Os policiais se deslocaram ao ponto informado, um lote vago nos fundos de um galpão no bairro Vale do Sol. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar nos trabalhos, já que a cova era considerada de difícil acesso, com mais de um metro de profundidade.

Morte com marteladas



Já acompanhado dos advogados, o homem detalhou toda a ação. Conforme relato, no último dia 21, após uma discussão, o homem teria atingido a cabeça da mulher com diversas marteladas. Ao constatar a morte da mulher, o investigado teria esquartejado o corpo dela com uma faca, colocado os pedaços em um tambor de plástico e jogado soda cáustica para dissolvê-lo.



Em seguida, ele enterrou seus restos mortais divididos em três sacolas de lixo. Ele também confessou que lavou os cômodos da casa em uma tentativa de eliminar provas.



Diante disso, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, assim como foi encaminhado à Justiça o requerimento de prisão preventiva pelos crimes de feminicídio e fraude processual.