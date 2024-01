Quadrilha realizou vários assaltos - Reprodução

Publicado 29/01/2024 09:18

Distrito Federal - Uma mulher de 21 anos foi presa suspeita de participar de uma quadrilha especializada no roubo a motoristas de aplicativo. O caso aconteceu na cidade de Samambaia Sul, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, a criminosa agiu em mais de um momento. No dia 26 de setembro, a acusada, por meio de um aplicativo, solicitou uma corrida de Valparaíso, cidade goiana próxima ao Distrito Federal, para quadra 827 de Samambaia-DF. Ao chegar no seu destino, a mulher informou ao motorista que uma amiga sairia da casa para pagar a corrida.

Quando a mulher desceu do carro, outros três suspeitos abordaram a vítima e, com facas, anunciaram o roubo. No entanto, o motorista arrancou com o veículo, mas um dos suspeitos conseguiu acertar golpes em seu tórax antes de cair.

Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até a UPA de Samambaia, onde recebeu tratamento médico e foi transferido para Hospital Regional de Ceilândia para passar por cirurgia. O caso foi registrado como homicídio tentado.

Já no dia 4 de outubro, a mulher e outro suspeito solicitaram uma corrida da quadra 827 (mesma onde aconteceu o crime anterior) para a quadra 425 de Samambaia. Chegando ao destino, a mulher informou que era para aguardar um pouco porque uma amiga iria trazer o dinheiro para pagar a corrida.

No entanto, dois suspeitos apareceram, e o homem que estava no banco de trás sacou uma faca e a colocou no pescoço da vítima, anunciando o assalto. Apesar disso, a vítima conseguiu reagir e lutar com o criminoso, tomando a faca de suas mãos e fazendo com que o suspeito e a mulher pulassem do carro.

As investigações da Polícia Civil do Distrito Federal apontam que a quadrilha realizou pelo menos outros dois roubos. A mulher foi presa por tentativa de latrocínio na última quinta-feira (25), na 26ª DP (Samambaia Sul).