Câmares de segurança registraram o momento do assassinato - Reprodução: vídeo

Publicado 30/01/2024 10:01 | Atualizado 30/01/2024 10:06

Ceará - O vereador Neto Carneiro (PL-CE) foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 29, suspeito de matar um homem em Quixadá, no interior do Ceará. O crime ocorreu perto de um posto de gasolina.

Horas após o assassinato, o parlamentar e mais três suspeitos — dois homens e um adolescente — foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) informou que a vítima, de 36 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo em um comércio, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe policial interceptou o veículo dos suspeitos e apreendeu duas pistolas e 23 munições. Os adultos enfrentam a acusação de homicídio doloso e o adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime.

A Secretaria ainda disse que imagens de câmeras de segurança ajudaram a equipe policial a identificar que o carro usado no homicídio era o mesmo do grupo apreendido.

Nas imagens, é possível ver a vítima sentada em uma mesa mexendo no celular. Em seguida, dois homens armados se aproximam e um deles efetua o disparo que atingiu a vítima. Ele ainda tentou correr, mas resistiu ao ferimento e caiu no chão.

Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, mais conhecido como Neto Carneiro (PL), tem 39 anos e é lotado na Câmara Municipal de Choró, também no interior do Ceará. A reportagem entrou em contato com a Casa, mas ainda não teve retorno.