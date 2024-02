Dentista recebia algumas reclamações depois de cirurgias - Reprodução

Publicado 01/02/2024 10:02

Goiás - Uma dentista foi presa em Goiânia-GO, na última terça-feira (30), investigada por realizar procedimentos estéticos que causaram deformações nos rostos dos pacientes. Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Goiânia (GO) e Santa Bárbara de Goiás (GO), em endereços ligados à investigada.

De acordo com a Polícia Civil, a dentista e outros três dentistas realizavam procedimentos expressamente proibidos pelo Conselho Federal de Odontologia na Resolução nº 230/2020. As cirurgias plásticas eram ofertadas nas redes sociais dos odontólogos por valores abaixo do mercado, fazendo com que muitos ficassem interessados.

A dentista vendia abertamente as cirurgias em seu Instagram, que possui mais de 650 mil seguidores. Além disso, a investigada ministrava cursos para que outros profissionais da saúde executem tais cirurgias sob sua “supervisão”.

A empresa coordenada por ela, localizada no bairro Setor Oeste, em Goiânia, foi alvo de busca e apreensão em um inquérito instaurado para apurar os crimes de exercício ilegal da profissão (art. 282, do Código Penal) e execução de serviço de alta periculosidade (art. 65 do Código de Defesa do Consumidor).



Na primeira fase da operação, foram encontrados diversos instrumentos cirúrgicos, anestésicos e medicamentos vencidos na clínica de propriedade da investigada. Os materiais foram apreendidos e descartados pela Vigilância Sanitária, que também autuou a dentista por infrações administrativas, dentre elas, a inadequação do alvará sanitário do estabelecimento, que não autorizava a realização de nenhum procedimento invasivo.



Após a apreensão do celular utilizado pelo estabelecimento para contactar os pacientes, os policiais civis descobriram inúmeros casos de consumidores que ficaram com rostos deformados após a realização de cirurgias com a profissional e/ou com seus “alunos”.



Foram colhidas as declarações de mais de 10 vítimas da dentista, bem como depoimentos de ex-funcionários do instituo. Todos confirmaram a realização das cirurgias proibidas em local inadequado (fora do ambiente hospitalar), gerando grave risco à integridade física dos consumidores. As pessoas ouvidas também relataram que a dentista não aceitava qualquer crítica ao seu trabalho, tratando os pacientes com descaso.