Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva - Valter Campanato/Agência Brasil

Ministra do Meio Ambiente, Marina SilvaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 01/02/2024 17:43

Brasília - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi diagnosticada, nesta quinta-feira, 1º, com covid-19, informou a assessoria de imprensa da pasta. De acordo com nota divulgada, a ministra não apresenta sintomas graves e se recupera em casa.



"A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi diagnosticada com covid-19 nesta quinta-feira, 1º de fevereiro. Com vacinação em dia e sem sintomas graves, ela se recupera em casa e despacha remotamente", informa a assessoria do Ministério do Meio Ambiente. De acordo com a pasta, por causa do diagnóstico, a participação da ministra no balanço do Fundo Amazônia em 2023 nesta tarde foi cancelada.