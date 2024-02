Presidente em cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos - Reprodução: redes sociais

Presidente em cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos Reprodução: redes sociais

Publicado 02/02/2024 12:53 | Atualizado 02/02/2024 12:53

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira, 2, a possibilidade de privatização do Porto de Santos, bandeira defendida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). De acordo com o petista, o governo federal irá mostrar que fará mais do que qualquer empresário no complexo portuário do litoral paulista.



"Aqui no Brasil se estabeleceu uma narrativa criada pela elite brasileira de destruir a imagem do Estado. De destruir a imagem do poder público. A ideia de que o Estado não vale nada, de que o governador não tem que ter ideia, de que o presidente não tem que ter ideia, que nós seremos bonecos na mão deles que apresentam para nós aquilo que acham que tem que ser feito", declarou o presidente em cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e Anúncio de Investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá.



"Nós que fomos eleitos é que temos o direito de governar. Nós queremos provar que esse porto com a sua autoridade portuária vai fazer tanto ou mais do que qualquer empresário faria nesse País", acrescentou. "Precisamos nos transformar em um país altamente desenvolvido e por isso tiramos esse porto da política de privatização."



Lula comparou a situação com o Sistema Único de Saúde (SUS) que, apesar da eficiência, costumava-se mostrar "o que não funcionava". O grande gestor desse país era o cara das lojas Americanas, o tal do Jorge Paulo Lemann, que deu calote de quase R$ 40 bilhões nesse País quebrando a loja dele e quase quebrando o sistema financeiro. E depois é o poder público que não sabe governar", criticou o presidente.



"Nós queremos provar que, se o Estado for responsável, o Estado vai fazer o que tem que ser feito. Esse túnel é necessário e fica muito caro se fizer sozinho", comentou.



PAC



Lula contou do lançamento do primeiro Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007, e que o governo planejou o que aconteceria até o final de 2010.

"Após o 1º PAC, proibimos ministros de lançarem novas obras, agora fizemos o mesmo", disse De acordo com ele, as ideias do novo PAC não são do presidente ou do ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável pela coordenação do programa.

"O PAC é o resultado da maturidade política de a gente estar em contato com os 27 governadores do Estado", disse.



"O que estamos fazendo não é resultado de uma ideia do presidente da República, mas da construção coletiva de prefeitos e governadores e governo federal que querem, pelo menos uma vez na vida no século 21, não estragar a oportunidade que o Brasil tem em se transformar em uma economia rica, próspera."