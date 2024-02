Valor da aposta simples na Mega-Sena é de R$ 6 - Reprodução

Publicado 03/02/2024 12:19

A Caixa Econômica Federal promove neste sábado, 3, a partir das 20h, o sorteio de R$ 95 milhões do concurso 2.684 da Mega-Sena. No realizado na última quinta-feira, 1, ninguém acertou e o prêmio acumulou



O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo e será transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e no YouTube

O valor de uma aposta simples é de R$ 6 e custa R$ 5. Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, até as 19h.

Como jogar



A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de seus a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Saiba como receber o prêmio

O apostador pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.