Suspeito toca os seios de mulheres - Reprodução

Publicado 05/02/2024 09:34

São Paulo - Um homem foi preso por importunação sexual após tocar em partes íntimas de diversas mulheres. O caso aconteceu em Peruíbe, no litoral paulista.

Segundo as denúncias das vítimas, o homem entrava em lojas na região central da cidade e começava uma conversa com as funcionárias. A partir de certo momento ele dizia que iria abrir uma clínica de massagem.

Ele também perguntava se as mulheres sentiam algum tipo e dor e, caso dissessem sim, ele pedia autorização para tocá-las. No entanto, o toque acontecia de forma deliberada e, inclusive, em regiões íntimas da vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade identificaram e localizaram o suspeito. O homem foi conduzido para a Delegacia Sede de Peruíbe, onde foi preso preventivamente.