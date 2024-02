Concurso Nacional Unificado será no dia 5 de maio em 220 cidades do Brasil - Reprodução/Internet

Concurso Nacional Unificado será no dia 5 de maio em 220 cidades do BrasilReprodução/Internet

Publicado 06/02/2024 20:42

Nesta terça-feira, foi anunciado que mais de 600 mil candidatos foram agraciados com a isenção da taxa de inscrição no Concurso Nacional Unificado. Esse número representa 40% do total de inscrições registradas, que atualmente atingem a marca de 1,5 milhão.

O resultado do pedido de isenção foi divulgado oficialmente e pode ser verificado na plataforma gov.br. Noventa por cento das solicitações foram aceitas, proporcionando um alívio financeiro para uma grande parcela dos candidatos.

Aqueles que não obtiveram a dispensa têm um prazo até a próxima sexta-feira (9) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Os valores estipulados são de R$ 90 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os de nível médio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente através da página oficial do gov.br , garantindo a transparência e a segurança do processo.

O concurso oferece mais de seis mil vagas em 21 órgãos públicos federais.

A prova será no dia 5 de maio em 220 cidades do Brasil.