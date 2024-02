O Tenente-Coronel Guilherme Marques de Almeida desmaiou ao ser surpreendido por agentes da PF - Foto: Reprodução/Internet

O Tenente-Coronel Guilherme Marques de Almeida desmaiou ao ser surpreendido por agentes da PFFoto: Reprodução/Internet

Publicado 08/02/2024 15:34

Um oficial do Exército Brasileiro, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, desmaiou em casa ao ser abordado por agentes da Polícia Federal (PF). O militar, que é comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, localizado em Goiânia, precisou de socorro médico. A ação fez parte da operação Tempus Veritatis, deflagrada sob ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal , que investiga uma organização que teria atuado em tentativa de golpe de estado.

O militar é suspeito de ter contribuído com atividades relacionadas ao atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro, em Brasília. A operação policial desta quinta-feira (8) visava a cumprir 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão, expedidos em investigação que procura esclarecer os eventos daquela data.



Após ser abordado e desmaiar, o oficial do Exército necessitou de socorro médico, mas se recuperou rapidamente. Posteriormente, colaborou com os agentes da PF durante a execução das buscas em sua residência.



O 1º Batalhão de Operações Psicológicas é uma unidade estratégica do Exército Brasileiro, vinculada ao Comando de Operações Especiais. O tenente-coronel assumiu o comando da unidade no início deste ano, segundo informações oficiais.