Mayara Almondin Aran, de 29 anosReprodução/Redes Sociais

Publicado 11/02/2024 20:15

Mayara Almondin Aran, de 29 anos, foi assassinada na madrugada deste domingo (11) enquanto voltava de uma festa de carnaval na cidade de Nioaque, no Mato Grosso do Sul. O principal suspeito do crime, de acordo com a Polícia Civil, é o ex-namorado da vítima, que segue sendo procurado. As informações são do G1.

De acordo com o delegado Diego de Queiroz Sátiro Cabral Batista, Mayara pegou carona com um casal de amigos após a festa, quando o ex-namorado desceu do carro em que estava e atirou na vítima três vezes. Mayara teria dado entrada no hospital da cidade por volta das cinco horas. A vítima chegou ao local com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha relatou que o ex-namorado de Mayara já havia feito ameaças. O crime é investigado como caso de feminicídio. O suspeito segue foragido.