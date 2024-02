Euler Santos da Cruz estava desaparecido desde domingo (11) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/02/2024 08:26 | Atualizado 13/02/2024 08:50

O motorista de aplicativo Euler Santos da Cruz, 24 anos, foi encontrado morto e carbonizado em uma região de difícil acesso no bairro Paciência, em Sabará, Minas Gerais, na segunda-feira (12). O corpo foi encontrado pelo irmão da vítima e os bombeiros precisaram ser acionados para que fosse removido em segurança.

De acordo com a Polícia Militar, Euler estava desaparecido desde domingo (11) e foi morto após cair em uma emboscada. Ele mantinha uma relacionamento extraconjungal com uma mulher, de 24 anos, e foi assassinado pelo marido dela, que forçou a companheira a marcar um encontro com o motorista de aplicativo.

Em depoimento a polícia, o suspeito afirmou que Euler foi morto com um tiro na boca após ir de encontro a mulher e cair na armadilha. Após o crime, o homem arrastou o corpo da vítima para uma região de mata e ateou fogo para encobrir os vestígios. Ele foi preso por homicídio e a companheira por participação no crime. A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local.