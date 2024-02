No Distrito Federal, já foram aplicadas 9.895 doses da vacina contra dengue - Divulgação

No Distrito Federal, já foram aplicadas 9.895 doses da vacina contra dengueDivulgação

Publicado 13/02/2024 16:50

O Distrito Federal aplicou 9.895 doses da vacina contra a dengue em crianças de 10 a 11 anos desde a última sexta-feira, 10, quando a imunização começou. De acordo com o governo do Distrito Federal (GDF), apenas nesta segunda-feira, 12, 2.091 crianças foram imunizadas na rede pública contra a doença.

Em nota, o GDF informou que as 15 unidades básicas de saúde (UBS) destinadas à vacinação seguem em funcionamento durante todo o carnaval, com dez locais atendendo a partir das 8h e outros cinco, a partir das 13h.

Para receber as doses, as crianças devem comparecer à unidade acompanhadas dos pais ou responsáveis, com documento de identificação e caderneta de vacinação em mãos. Pessoas diagnosticadas com dengue devem aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal, que consiste em duas doses com intervalo de três meses entre elas.