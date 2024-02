Sergio Moro - Marcelo Casal/Agência Brasil

Publicado 14/02/2024 21:03

O Senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) cobrou o governo federal sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, unidade de segurança máxima no interior do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, 14. Para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública durante gestão de Jair Bolsonaro (PL), é necessário que haja esclarecimento sobre o ocorrido. Esta é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, desde sua abertura, em junho de 2006.



Moro não é o único a cobrar explicação. No mesmo sentido, a oposição já se organiza para convocar Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, para tratar sobre o assunto. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) tomou posse no dia 1º de fevereiro de 2024, ocupando o lugar de Flávio Dino. Agora, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, Ubiratan Sanderson (PL-RS), organiza para convocar ministro ainda este mês.



Desde 2006, quando foi inaugurada a primeira unidade, em Catanduvas/PR, nunca tinha havido uma fuga de presídio federal. São necessários esclarecimentos do Governo Federal sobre o ocorrido. https://t.co/8vl2xtEO6L — Sergio Moro (@SF_Moro) February 14, 2024



Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro, também mostram descontentamento com ministro de Segurança Pública. "Lewandowski já chegou batendo recordes no Ministério da Justiça. Parabéns", ironizou o deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) no X (antigo Twitter). Cabo Gilberto, também do PL, perguntou se há "alguém surpreso com esse governo que nós temos?".



A rede penitenciaria federal de Mossoró é onde estão líderes de facções como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os fugitivos já foram identificados. São eles: Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça. Segundo informações preliminares, ambos criminosos possuem ligações com o CV.