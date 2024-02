Rebeldes Houthis protagonizam ataques no Mar Vemelho - AFP

Rebeldes Houthis protagonizam ataques no Mar VemelhoAFP

Publicado 16/02/2024 14:48 | Atualizado 16/02/2024 16:22

Os ataques entre rebeldes Houthis, do Iêmen, e forças militares ocidentais no Mar Vermelho vêm causando uma série de distúrbios significativos no comércio internacional. A rota marítima que conecta a Ásia à Europa enfrenta desafios que impactam a economia global de diversas maneiras. O aumento do tempo e custo do transporte, a escassez de contêineres e o congestionamento nos portos são alguns dos principais impactos. E por mais que pareça distante, o Brasil é afetado pelo clima tenso na região.



Esses ataques estão fazendo com que as transportadoras sejam forçadas a encontrar rotas alternativas. Mudanças como essa trazem problemas para as empresas de logística marítima, pois acarretam em aumentos nos custos e no tempo de viagem envolvidos na operação.

Os preços do transporte de mercadorias entre a Ásia e a Europa estão aumentando devido à necessidade de contornar o continente africano e a ocorrência global de contêineres vazios cria um déficit de equipamentos devido ao intervalo adicional de dias entre as viagens. Em resumo, os principais impactos são operacionais e custos elevados.



Consequentemente, o setor logístico de rodovias no Brasil também é afetado. Afinal, com interrupções, atrasos e mudanças nos percurso do transporte marítimo, as empresas de logística rodoviária podem ser também forçadas a buscar uma saída para garantir o fluxo normal de mercadorias. Essa busca ativa por soluções pode resultar em bruscas mudanças nos trajetos de transporte rodoviário, aumentando as distâncias e os custos associados.



Além disso, se os ataques no Mar Vermelho persistirem, pode haver uma diminuição na disponibilidade de produtos importados no mercado brasileiro. Isso pode levar a escassez de mercadorias e superfaturamento das mesmas, afetando tanto consumidores quanto empresas de logística que dependem de insumos de origem internacional.