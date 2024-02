Lewandowski garantiu que a investigação sobre a fuga em Mossoró será rígida - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Lewandowski garantiu que a investigação sobre a fuga em Mossoró será rígidaRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 18/02/2024 15:56

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse neste domingo, 18, que nenhuma falha será "deixada para trás" na apuração sobre a fuga dos dois detentos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele deu a declaração a jornalistas na cidade, onde foi ter uma série de reuniões sobre o caso.

"Tudo está sendo levado na mais alta seriedade. Não vamos deixar nenhum defeito, nenhuma falha de procedimento, ou nenhum problema de equipamento para trás. Daqui para frente, como nós sempre tivemos presídios muito seguros, daqui para frente nossos presídios serão mais seguros ainda", disse o ministro.

"Embora seja um episódio menor dentro da história exitosa das penitenciárias federais de alta segurança, eu quero dizer que o Estado brasileiro está presente", afirmou ele.

Mais cedo, o ministro disse que a fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró é pontual e não afeta a segurança do sistema. Ele deu as declarações na cidade, para acompanhar as investigações e se reuniu com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) .