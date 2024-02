O policial Paulo Enrique da Silva, de 45 anos, morreu após ser baleado por assaltante usando mochila de entregador - Foto: Reprodução/Internet

O policial Paulo Enrique da Silva, de 45 anos, morreu após ser baleado por assaltante usando mochila de entregadorFoto: Reprodução/Internet

Publicado 20/02/2024 13:32

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira, 19, o suspeito de matar um investigador do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). O crime aconteceu no bairro da Pompeia, na zona oeste da capital, no dia 6 de fevereiro. Além do mandado de prisão pelo latrocínio do agente, o suspeito também tinha outro registro pelo crime de roubo.

Ele foi encaminhado ao 8º Distrito Polícia e passará por audiência de custódia. Sua identidade não foi divulgado e a reportagem não conseguiu localizar o responsável pela sua defesa

Na ocasião do crime, o policial Paulo Enrique da Silva, de 45 anos, estava parado de moto em frente a um hospital quando foi abordado e o assalto anunciado. Imagens de monitoramento registraram o momento em que o suspeito e a vítima estavam montados cada um em uma motocicleta e o policial civil entrega um celular para o atirador, que estava uniformizado com capacete e mochila de entrega de mercadorias.

Em seguida, eles se levantam dos veículos. O suspeito se aproxima com um revólver e os dois entram em luta corporal. O policial cai no chão e o motociclista atira contra a vítima. Enrique chegou a ser socorrido e submetido a cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) como captura de procurado.