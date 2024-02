Força Penal Federal foi criada no ano passado - Divulgação

Publicado 21/02/2024 09:36

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Penal Nacional (FNP), "em caráter episódico e planejado", para treinamento, sobreaviso e reforço da segurança externa da Penitenciária Federal em Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, de onde dois detentos fugiram