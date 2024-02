Empresários do Lide Israel refutam a declaração de Lula sobre a operação militar em Gaza - AFP

Publicado 21/02/2024 11:17 | Atualizado 21/02/2024 12:37

O grupo de empresários que integram o Lide Israel divulgou um posicionamento oficial acerca da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a operação militar implementada na Faixa de Gaza pelas forças israelenses. No último domingo, 18, durante uma entrevista na Etiópia, o mandatário brasileiro comparou a resposta ao atentado terrorista do Hamas ao Holocausto, gerando reação imediata da comunidade judaica internacional.





Veja a íntegra da nota do Lide Israel



"O LIDE Israel repudia a infeliz declaração do presidente Lula comparando as ações militares de Israel contra o Hamas com as atrocidades de Hitler e dos nazistas no Holocausto. O presidente Lula disse também, de forma totalmente equivocada, que 'é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. A fala de Lula desencadeou uma crise diplomática com Tel Aviv,, com o governo de Benjamin Netanyahu declarando Lula " persona non grata" em Israel.

As consequências diplomáticas das declarações do presidente Lula estão sendo drásticas. Esta situação pode impactar na cooperação empresarial e nos investimentos entre Israel e o Brasil. O LIDE Israel continuará com o seu propósito de construção de novas pontes empresariais entre o Brasil e Israel, para fortalecer a relação entre os dois países.”