Caso aconteceu no interior de Minas Gerais - Divulgação

Caso aconteceu no interior de Minas GeraisDivulgação

Publicado 21/02/2024 12:38

Minas Gerais - Um professor da rede pública, de 26 anos, foi indiciado na cidade de Itabira, na região central de Minas Gerais, pelos crimes de assédio sexual e estupro de vulnerável tentado. O indiciamento aconteceu na última segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a mãe de uma das alunas relatou para a diretora da escola que encontrou algumas mensagens impróprias no celular da filha. Segundo a administradora do espaço, o professor tentava marcar um encontro com a adolescente após o período das aulas. Na ocasião, o caso foi apresentado à Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam).

Depois dessa primeira vítima noticiar os abusos, outras alunas também apresentaram relatos semelhantes. Ao todo, foram contabilizadas cinco vítimas naquela escola, com idades entre 13 e 16 anos. Todos os casos de assédio foram praticados em junho de 2023.



As investigações também apontaram que o suspeito mantinha diversas conversas impróprias com as adolescentes e, mesmo após a negativa das meninas, ele continuava a chamá-las para encontros.

O delegado João Martins Teixeira ressalta que “a apuração de crimes contra adolescentes é de extrema importância para a construção de uma sociedade justa e solidária, em especial aqueles ocorridos em ambiente escolar, local em que as adolescentes deveriam se sentir seguras para seu desenvolvimento pessoal”.