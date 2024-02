Com o suspeito, foram apreendidos cartões, documentos falsos, cheque e até uma quantidade de maconha - Foto: Divulgação/PCSC

Com o suspeito, foram apreendidos cartões, documentos falsos, cheque e até uma quantidade de maconhaFoto: Divulgação/PCSC

Publicado 22/02/2024 11:10 | Atualizado 22/02/2024 11:13

Um homem, acusado de viver 15 anos com documentos falsos, foi preso pela Polícia Civil na cidade de Brusque, em Santa Catarina. O suspeito, que seria empresário na região, teria inclusive casado, omitindo da família a verdadeira identidade, além de abrir empresas e contas bancárias. Apesar de natural de Joaçaba, no oeste do estado, ele teria utilizado os dados de um morador de Curitiba.



A operação, que aconteceu na última segunda-feira (19), foi desencadeada após a Polícia Científica de Santa Catarina compartilhar indícios do uso de documentos falsos pelo empresário para a Polícia Civil. A corporação, então, instaurou um inquérito para apurar os fatos, solicitando à Justiça, com apoio do Ministério Público, a prisão preventiva do acusado e a realização de buscas em sua residência.



Durante a ação na casa do suspeito, os agentes encontraram, além dos documentos pessoais adulterados, uma pequena quantidade de maconha, diversos cartões bancários, cheques e documentos de uma empresa local, todos emitidos sob nomes fictícios.

Além disso, foi descoberto que o homem havia utilizado documentos falsos para realizar uma série de atividades legais, incluindo casar-se e registrar filhos sob a identidade forjada, abrir empresas e contas bancárias, e até obter alvarás.

Após ser detido, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Brusque e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional, onde aguardará a conclusão das investigações e a decisão judicial. De acordo com a corporação, o homem responderá pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento e falsidade ideológica.