Presidente Lula - Evaristo Sa / AFP

Presidente LulaEvaristo Sa / AFP

Publicado 22/02/2024 14:40

Uma pesquisa divulgada na última segunda-feira (19) pelo Instituto Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, constatou que 83% dos brasileiros discordam da comparação feita pelo presidente Lula entre Israel e o Holocausto

Apenas 13% dos entrevistados disseram apoiar a declaração, enquanto 4% não tinham opinião sobre o tema.

A análise, realizada com 800 participantes, sendo 53% mulheres e 47% homens tem uma margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Além disso, 54% das pessoas ouvidas acreditam que o Brasil deve permanecer neutro na guerra de Israel contra o Hamas.

A pesquisa indicou que a maioria dos entrevistados apoia Israel no conflito, com 57% a favor, enquanto 28% apoiam o grupo terrorista. Além disso, a grande maioria (89%) afirmou ter acompanhado as notícias sobre o conflito no Oriente Médio, que teve início no dia 7 de outubro do ano passado.