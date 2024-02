Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 22/02/2024 18:26

Brasília - Após Jair Bolsonaro ficar em silêncio durante depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (22), o ocorrido ganhou destaque nas redes sociais. O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) relembrou, em um post no X (antigo Twitter), que o ex-presidente já defendeu tortura para quem ficasse em silêncio em CPI.

"Bolsonaro, em 1999, defendeu tortura para quem ficasse em silêncio em CPI. O que será que o então deputado federal acharia do Bolsonaro de hoje, que não disse nada à Polícia Federal? Segundo a imprensa, o 'depoimento silencioso' não durou 15 minutos", escreveu o deputado.

Bolsonaro, em 1999, defendeu tortura para quem ficasse em silêncio em CPI.



O que será que o então deputado federal acharia do Bolsonaro de hoje, que não disse nada à Polícia Federal? Segundo a imprensa, o 'depoimento silencioso' não durou 15 minutos.https://t.co/ZTro4gxZOi — Chico Alencar (@depchicoalencar) February 22, 2024 Outros parlamentares também se pronunciaram sobre o silêncio de Bolsonaro. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, compartilhou um vídeo de Eduardo Bolsonaro, o filho "03" do ex-presidente, em que ele chama o general Eduardo Pazuello de "covarde" horas após o interrogado recorrer ao STF para ficar em silêncio ante os senadores. Outros parlamentares também se pronunciaram sobre o silêncio de Bolsonaro. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, compartilhou um vídeo de Eduardo Bolsonaro, o filho "03" do ex-presidente, em que ele chama o general Eduardo Pazuello de "covarde" horas após o interrogado recorrer ao STF para ficar em silêncio ante os senadores.

Interessante a opinião do Bananinha sobre o silêncio de Bolsonaro. pic.twitter.com/QFdnFL0KPm — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 22, 2024

O deputado federal André Janones (Avante-MG) citou o versículo bíblico João 8:32. "AGORA: Bolsonaro resolveu ficar calado em seu depoimento na Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de estado. Ele abandonou as igrejas após a eleição e agora abandonou o João 8:32 “E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará".", escreveu o deputado.

A presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), comparou a conduta do atual presidente Lula com a de Bolsonaro. "É a diferença entre um líder e um farsante", disse.

Bolsonaro tentou fugir de depoimentos na PF e ficou em silêncio porque não tem o que dizer diante das investigações. @LulaOficial mesmo diante do cerceamento de defesa e das arbitrariedades da LavaJato, compareceu a todas as audiências, levando as provas de sua inocência. Nunca… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 22, 2024

Do outro lado, poucos bolsonaristas se pronunciaram sobre o assunto. Um deles foi o pastor Silas Malafaia, que escreveu "POSSO ESTAR ENGANADO! É possível que o ditador da toga Alexandre de Moraes, eu disse é possível! Mande prender alguém dos que estão intimados a prestar depoimento hoje na PF. Se isso acontecer, é para produzir narrativa na imprensa e desviar o foco da pressão que está sobre a asneira monstruosa dita por Lula e também a manifestação pacífica de domingo na paulista. NA PAULISTA VAI TER UMA MULTIDÃO!".

POSSO ESTAR ENGANADO ! É possível que o ditador da toga Alexandre de Moraes , eu disse é possível ! Mande prender alguém dos que estão intimados a prestar depoimento hoje na PF . Se isso acontecer , é para produzir narrativa na imprensa e desviar o foco da pressão que está sobre… — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) February 22, 2024

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) limitou-se a compartilhar o vídeo do pronunciamento do advogado do ex-chefe do Executivo e escreveu: "Advogado de @jairbolsonaro fala sobre silêncio de Bolsonaro em depoimento hoje na Polícia Federal."

Os outros filhos de Bolsonaro, Carlos (Republicanos-RJ), Flávio (PL-RJ) e Renan, não se pronunciaram sobre o assunto. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, e os parlamentares bolsonaristas Carla Zambelli (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), Bia Kicis (PL-DF) , Ricardo Salles (PL-SP) e Hamilton Mourão (Republicanos/RS) não se manifestaram até a publicação desta matéria.