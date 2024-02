Lula cumpre agenda no Rio de Janeiro nesta sexta-feira - Reprodução: Youtube/Ricardo Stuckert/PR

Publicado 23/02/2024 13:50

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou no começo da tarde desta sexta-feira, 23, o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, para embarcar ao Rio de Janeiro, onde terá agendas no período da tarde. Ainda nesta sexta, já no período da noite, o chefe do Executivo retorna a Brasília.

A previsão de chegada à capital fluminense é para o horário das 14h30 (de Brasília). Às 15 horas, o presidente da República participa da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza e início das operações do BRT Transbrasil.

Já às 18 horas, Lula estará na cerimônia de Lançamento da Seleção Petrobras Cultural - Novos Eixos. Às 20 horas, Lula parte do Rio de Janeiro para Brasília, com chegada prevista à capital federal às 21h30.