Presidente Lula fez duras críticas à conduta israelense na guerra - EVARISTO SA/AFP

Publicado 24/02/2024 12:00 | Atualizado 24/02/2024 12:02

São Paulo - O grupo Vozes Judaicas por Libertação convocou um ato na Avenida Paulista, neste sábado (24), às 14h para pedir o cessar-fogo na Faixa de Gaza, que é alvo de bombardeios desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro de 2023. A manifestação acontece após novas falas do presidente Lula, afirmando que o que acontece na região é um genocídio.

O nome do ato se chama: "Lula tem razão: é genocídio do povo palestino sim" e está previsto para acontecer na altura do Museu de Arte de São Paulo (MASP). No total, 60 grupos fazem parte da organização do ato e convocam manifestantes.



Em sua última declaração sobre o tema , o presidente afirmou que "o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças".

A Embaixada de Israel no Brasil e o governo israelense não se manifestaram sobre o ocorrido até o momento desta publicação.

Na última quarta-feira (21), Lula se encontrou com o chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, em Brasília. O político norte-americano expressou que não concordava com as declarações do presidente brasileiro. Apesar de não haver concordância em todos os aspectos, Israel e Estados Unidos são parceiros militares.