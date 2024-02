A queda da árvore destruiu parte das gavetas que guardavam ossos no cemitério de Vila Formosa - Defesa Civil-São Paulo/Divulgação

Publicado 26/02/2024 11:13

São Paulo - As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na última sexta-feira, 23, provocaram a queda do muro do Cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste da capital paulista, onde fica parte do ossuário. Com a queda da estrutura, ossos que estavam armazenados no local ficaram expostos.

Segundo a concessionária Consolare, responsável pela administração do cemitério, informou na manhã desta segunda-feira, 26, os ossos já foram armazenados corretamente nas gavetas e o muro está sendo reconstruído. Não foi informado o prazo para a obra ser finalizada.

Este é o segundo caso semelhante ocorrido nas últimas semanas. No dia 13 de fevereiro, a forte tempestade que atingiu São Paulo derrubou parte do muro do Cemitério Araçá, no Pacaembu, Zona Oeste da capital.

De acordo com a concessionária Cortel São Paulo, administradora do local, não houve feridos nem danos às sepulturas do cemitério na ocasião. O muro também foi refeito.

Cemitérios sob gestão privada

Na capital paulista, toda a prestação dos serviços cemiteriais e funerários é feita por meio de quatro concessionárias autorizadas: Consolare, Cortel, Maya e Velar SP, de acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP-Regula).