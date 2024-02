Atirador de elite da PM atinge pai que sequestrava própria filha em Fortaleza - Reprodução

Publicado 26/02/2024 15:51 | Atualizado 26/02/2024 15:54

Um atirador de elite, agente da Polícia Militar do Ceará, baleou um homem que fazia a própria filha, uma criança de um ano e três meses, refém no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Imagens do suspeito armado com a criança nos braços foram registradas por moradores da região que acionaram a Polícia neste domingo, 25.

Junto à PM, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também estiveram no local da ocorrência para negociar a entrega da refém. Foi neste momento que o suspeito foi atingido na mão por um disparo de um agente e a criança resgatada sem ferimentos.

Momentos antes, o homem já havia baleado na cabeça a mãe da criança, uma mulher de 37 anos, que foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o homem foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.