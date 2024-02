Tarcísio de Freitas estende a mão de Bolsonaro durante ato na Paulista neste domingo (25) - Reprodução / Youtube

Tarcísio de Freitas estende a mão de Bolsonaro durante ato na Paulista neste domingo (25) Reprodução / Youtube

Publicado 26/02/2024 22:55 | Atualizado 26/02/2024 22:56

Cerca de 61% dos manifestantes entrevistados durante o ato que ocorreu no domingo, 25, na Avenida Paulista, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acreditam que o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o melhor para concorrer à Presidência em 2026, caso Bolsonaro permaneça inelegível. O dado foi obtido pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto de pesquisa realizado pelo Grupo de Politicas Públicas para o Acesso à Informação (GPoPAI) da Universidade de São Paulo (USP).

A pesquisa, realizada entre 13h30 e 17h, entrevistou 575 pessoas e levantou diversas características dos apoiadores de Bolsonaro, permitindo inclusive a identificação do seu perfil. Quando questionados sobre as eleições presidenciais de 2026, considerando que Bolsonaro não possa se candidatar, Tarcísio se mostrou como favorito entre os manifestantes.

Mas, para 39% dos bolsonaristas, outros nomes se mostram mais atrativos para concorrer à presidência:

- 19% citaram o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) Ela foi responsável por abrir os discursos na Paulista e, além de ler a Bíblia, reclamou de supostos "ataques e injustiças" sofridos por sua família;

- O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que também esteve presente no ato e almoçou com Bolsonaro e outros governadores, foi o nome apontado por 7% dos entrevistados;

- O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi citado por 1% dos entrevistados. Ele criticou a estimativa de público na manifestação realizada pelo Monitor e comparou o resultado com o das urnas eletrônicas, atacando a confiabilidade do processo eleitoral;

- 1% das pessoas que responderam a pesquisa indicou a senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) para concorrer à presidência;

- O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) foi eleito o melhor nome por 1% dos entrevistados;

- O ex-ministro-chefe da Casa Civil que integrou a chapa à reeleição de Bolsonaro em 2022 Walter Braga Netto foi o nome preferido de 1% dos manifestantes entrevistados. Ele é um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, investigação da Polícia Federal (PF) que apura suposta tentativa de golpe de Estado em 2022;

- 6% respondeu que não sabe;

- 3% não apoia nenhum dos nomes citados anteriormente.

O estudo ainda ouviu a opinião dos entrevistados em relação à atitude que Bolsonaro deveria ter tido após o resultado das eleições de 2022:

Quando questionados se o ex-presidente deveria ter decretado uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 49% disse que sim; 39% respondeu que não; 12% não sabia.

Em relação às Forças Armadas, 42% acredita que elas deveriam ter sido invocadas por Bolsonaro; 45% disse que não; 12% não sabia.

Questionadas se Bolsonaro deveria ter decretado Estado de Sítio em 2022, 23% respondeu que sim; 61% disse que não; 15% não soube responder.

A pesquisa também apresentou resultados em relação à confiabilidade nos resultados das eleições de 2022:

88% dos entrevistados acredita que Bolsonaro ganhou as eleições presidenciais, não Lula (PT); 8% não acredita; 4% não sabia.

Em relação às eleições municipais deste ano, 47% acredita que o ex-presidente deve lançar um novo candidato à Prefeitura de São Paulo, enquanto 37% disse que ele deveria apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) que, assim como outros três pré-candidatos à Prefeitura, esteve presente no ato.