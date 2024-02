Bolsonaro esteve em manifestação na Avenida Paulista no último domingo (25) - Reprodução / Internet

Publicado 28/02/2024 14:13

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado para realizar exames de rotina na manhã desta quarta-feira (28). Segundo o boletim médico, a condição de saúde de Bolsonaro é estável e dispensa intervenção cirúrgica. Novos exames devem ser feitos daqui três meses.

O procedimento foi considerado de rotina e já estava previsto. Desde o episódio da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG), durante um evento de campanha nas eleições de 2018, o ex-chefe do Executivo já passou por cinco cirurgias.

Passagem do ex-presidente em São Paulo

Bolsonaro fez os exames no Vila Nova Star, em São Paulo, que já o recebeu em outras internações. O ex-presidente esteve na capital paulista para participar do ato em seu apoio na Avenida Paulista, no domingo , 25, e para depor na superintendência da Polícia Federal (PF), em inquérito que apura o possível crime de importunação a uma baleia-jubarte.

Ele esteve hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, por cortesia do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).