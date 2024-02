Luiz Inácio Lula da Silva e Rodrigo Pacheco - Ricardo Stuckert

Publicado 28/02/2024 18:00

Brasília - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes do Senado e com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, está pré-agendado para a próxima terça-feira, 5. Lula realizou evento semelhante na semana passada com deputados e com o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Padilha também afirmou que haverá uma reunião com integrantes da Comissão Mista de Orçamento (LDO) em 7 de março para discutir os vetos do governo à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Além disso, ele disse que seu ministério promoverá nesta quinta-feira, 28, um café da manhã com líderes e vice-líderes do governo no Congresso para discutir vetos que precisam ser votados.