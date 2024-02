Ações acontecem em sete estados e no Distrito Federal - Divulgação

Publicado 29/02/2024 08:18

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (29), a 25ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos Três Poderes da República foram invadidas e depredadas por manifestantes políticos radicais.

Em nota, a PF informa que seus agentes estão cumprindo 34 mandados judiciais, dos quais 24 de busca e apreensão, três de prisão preventiva e sete de monitoramento eletrônico, nos estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, além do Distrito Federal. Todos os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Também, segundo a PF, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.

"Apura-se que a quantia dos danos causados ao patrimônio público possa chegar à cifra de R$ 40 milhões", cita a instituição. "As investigações continuam em curso, e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos e pessoas capturadas", acrescenta.