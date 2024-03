Deputada Carla Zambelli - Lula Marques/EBC

Deputada Carla ZambelliLula Marques/EBC

Publicado 29/02/2024 21:41

São Paulo- A Polícia Federal concluiu a investigação sobre a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o indiciamento da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti. Eles poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

O relatório final da PF afirma que documentos apreendidos com a deputada correspondem, integral ou parcialmente, aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do CNJ, o que, para os investigadores, comprova que ela participou do ataque.

O advogado Daniel Bialski, que defende a deputada, disse que ela jamais pediu a invasão dos sistemas do CNJ.

"A arbitrária interpretação deduzida pela autoridade policial asseverando que a deputada tenha recebido eventualmente documentos não evidencia adesão ou qualquer tipo de colaboração, ainda mais que ficou demonstrado que não houve qualquer encaminhamento a terceiros", afirmou o criminalista.

O advogado Ariovaldo Moreira, que representa Delgatti, disse que o "indiciamento de Carla Zambelli confirma que Walter, a todo momento, colaborou com a Justiça, levando a PF até a mandante e financiadora dos atos perpetrados por ele".