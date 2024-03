Caso aconteceu por volta das 23h - Reprodução

Publicado 01/03/2024 12:54 | Atualizado 01/03/2024 13:14

São Paulo - Um homem de 39 anos teve um mal súbito ao volante e causou um acidente em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (29). Seis pessoas foram atingidas pelo veículo, que bateu ainda em dois carros e uma barraca de churrasquinhos em frente ao terminal de ônibus da região.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais, entre elas uma mulher de 29 anos que apresentou múltiplas fraturas.



A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e atropelamento no 69° DP (Teotônio Vilela). O caso foi registrado por volta das 23 horas. Segundo a Polícia Militar, o motorista teria sofrido com uma crise de convulsão.



Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) também estiveram no local. Com o acidente, a SPTrans informou que um desvio do trânsito no trecho foi organizado entre 23h e 0h52. Pela manhã, as linhas de ônibus já retornaram à operação normal.