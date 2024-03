Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - Reprodução/Instagram

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo LeiteReprodução/Instagram

Publicado 02/03/2024 11:02

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) se aventurou como cantor durante o 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que está sendo realizado em Porto Alegre até este sábado, 2. Na sexta-feira, 1, ele subiu ao palco do evento e cantou uma música tradicional gaúcha.



O governador publicou em suas redes sociais neste sábado, 2, uma gravação da sua cantoria. Leite performou a música 'Canto Alegretense', de autoria do grupo de música regional Os Serranos.