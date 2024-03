Ônibus de turismo após acidente em Pelotas, no Rio Grande do Sul, na madrugada deste domingo, 3 - Divulgação / Ecosul

Publicado 03/03/2024 11:30

Um ônibus de turismo tombou e duas pessoas morreram na madrugada deste domingo (3). O acidente aconteceu por volta das 2h30 no km 497,8 da BR-116, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. As vítimas são duas mulheres 42 e 70 anos. Trinta e três pessoas precisaram receber atendimento médico e foram encaminhadas para hospitais em regiões próximas, como São Lourenço do Sul e Canguçu.

O grupo de 42 pessoas saiu de Santa Vitoria do Palmar em direção a Festa da Uva, realizada em Caxias do Sul. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal e Ecosul, concessionária responsável pelo trecho do acidente, ao portal Camaquã, o motorista perdeu o controle do veículo sentido Pelotas x Porto Alegre e acabou saindo da pista, com posterior tombamento, próximo à entrada do Santa Silvana.

De acordo com o condutor, uma moto invadiu a contramão e para evitar a colisão, ao tentar desviar, ocorreu a fatalidade. O grupo recebeu atendimento de viaturas de Resgate da Ecosul e ambulâncias do SAMU, mas as duas mulheres não resistiram aos ferimentos e morreram no local.