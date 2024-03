Fernandinho Beira-Mar foi transferido de presídio de segurança máxima - Agência O Dia/Arquivo

Publicado 04/03/2024 12:27 | Atualizado 04/03/2024 12:41

Rio Grande do Norte - O ex-chefe do Comando Vermelho, Fernandinho Beira-Mar, e outros 23 detentos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram transferidos da penitenciária nos últimos dias.

Beira-Mar deixou a unidade no último sábado (2) em uma ação sigilosa. A transferência aconteceu pouco mais de duas semanas após a fuga de dois presos desta penitenciária, no dia 14 de fevereiro . Esta foi a primeira fuga de um presídio federal na história do país.

Ao todo, cerca de 500 policiais estão envolvidos nas buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que conseguiram escapar no último dia 14. Os agentes são da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e a Força Nacional.

Beira-Mar e os demais detentos foram transferidos para outros presídios federais. Ao todo são cinco: Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Brasília (DF), Catanduvas (PR), além de Mossoró (RN). A população carcerária dessas cinco unidades é de 489.

Nascimento em 1967, Luiz Fernando da Costa começou no crime nos anos 80. Com o tempo ficou conhecido no mundo do crime, sendo apontado como líder do Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

Preso desde 2001, o condenado chegou a cumprir parte de sua pena nos Estados Unidos, em 2006, mas desde 2017 está preso em presídios federais brasileiros.