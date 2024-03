Usuários reclamam de instabilidade no Facebook e Instagram - Reprodução

Usuários reclamam de instabilidade no Facebook e InstagramReprodução

Publicado 05/03/2024 12:49 | Atualizado 05/03/2024 13:01

O Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta terça-feira, 5, e estão fora do ar para muitos usuários.

Segundo relatos de usuários, as redes sociais mostram mensagens de erro e não permitem o login da conta. Também há reclamações de lentidão no carregamento de conteúdo.

De acordo com o Downdetector, portal que monitora as quedas de serviços on-line, os problemas começaram por volta de 12h. Mais de 19 mil reclamações foram registradas de usuários no Brasil, enquanto o Facebook, mais de 27 mil.

Outros países também relatam problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Facebook tem mais de 200 mil reclamações, enquanto o Instagram com mais de 40 mil.

O assunto está nas trends do antigo Twitter, o X de Elon Musk, que segue funcionando. Usuários confirmam que foram deslogados de suas contas nas redes de Mark Zuckerberg.

A situação também virou motivo de meme no X. Os usuários brincaram com a instabilidade dos aplicativos e também citam problemas com o WhatsApp.

A reportagem entrou em contato com a Meta, dona do Facebook e Instagram, e aguarda por um posicionamento.

*Em atualização