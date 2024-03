Hospital próprio da Unimed, no Rio - Divulgação

Publicado 06/03/2024 19:00

A partir de abril, a Unimed-Rio irá transferir todos os seus beneficiários do plano de saúde para a Unimed Ferj (Unimed do Estado do Rio de Janeiro), afirma a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Unimed-Rio continuará suas atividades como prestadora de serviços de saúde, mas encerrará suas atividades como operadora de plano de saúde. A ANS destaca que os beneficiários não serão prejudicados com a mudança.

A Unimed-Rio possui 452.598 beneficiários em planos de assistência médica e 33.150 beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, de acordo com dados de janeiro da ANS. O calendário de transferência será informado em breve pelas operadoras envolvidas.

A decisão foi tomada na reunião desta terça-feira (5), na qual todos os participantes, incluindo a Diretoria Colegiada da ANS, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Unimed-Rio, a Unimed Ferj, a Unimed do Brasil e a Central Nacional Unimed concordaram em assinar o documento de transferência de todos os beneficiários.



Segundo a ANS, ficou acordado na reunião que a Unimed Ferj será responsável pela dívida assistencial da Unimed-Rio, com a contratação todos os serviços operacionais da Unimed-Rio para auxiliar na fase de transição e transferência de carteira ao longo de 2024, conforme as necessidades indicadas por eles. Além disso, a Unimed Ferj arrendará o hospital e os prontos atendimentos da Unimed-Rio, assumindo autonomia sobre a gestão, o dimensionamento estrutural e o direcionamento assistencial de todo equipamento arrendado, levando em consideração os compromissos previamente firmados