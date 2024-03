Após a queda, a aeronave se incendiou - Corpo de Bombeiros-MG

Publicado 06/03/2024 16:27

Um avião monomotor de matrícula PR-AAB, registrado junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como pertencente à Polícia Federal, caiu na manhã desta quarta-feira, 6, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, três pessoas estavam a bordo da aeronave; duas morreram com a queda.