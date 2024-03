Frasco do perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem as cores verde e amarelo - Reprodução / Instagram

Frasco do perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem as cores verde e amareloReprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 16:35

Depois de virar nome de uma linha de calçados, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também terá sua própria linha de perfume. O produto será lançado pelo maquiador e influenciador Agustin Fernandez, apoiador de Bolsonaro e amigo próximo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O perfume que leva o nome do ex-presidente será lançado dia 21 de março, dia do aniversário dele. De acordo com o maquiador, o perfume "traz na essência exclusividade, força masculina e resiliência".

"Em 2018, o fim da minha carreira foi noticiado. Tudo aquilo que tinha me levado anos para construir, não existia mais. Foi muito difícil ver tudo desabar da noite pro dia apenas por expor a minha opinião política", disse Agustin no Instagram ao anunciar a nova fragrância. "Hoje começa uma nova era, com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos: Jair Bolsonaro."

Esta não é a primeira vez que o nome Bolsonaro é atrelado a marcas e produtos. Em março de 2023, Michelle lançou uma linha de cosméticos, também com Agustin. Já em agosto do mesmo ano, o maquiador e a ex-primeira-dama anunciaram uma fragrância intitulada "Lady M".

Em outra ocasião, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apresentou a "Bolsonaro Store", uma loja oficial de e-commerce criada para vender produtos que fazem referência ao mandato do ex-presidente. No site, a apresentação da loja diz que a iniciativa surgiu para "manter vivo na memória boa parte dos feitos".

Lançada em fevereiro, também de 2023, a plataforma ainda possui um programa de filiados em que os membros divulgam o site e, caso convertam vendas, recebem uma espécie de comissão. A "recompensa" equivale a 10% sobre o valor líquido do pedido - desconsiderando impostos, taxas e frete. O site afirma que as atividades e os produtos contam com o "apoio e colaboração" do ex-presidente.

Os produtos variam entre calendários, canecas, tábuas de churrasco e uma estatueta reproduzindo a silhueta de Bolsonaro. Em cada item, o slogan da plataforma aparece impresso: "nosso sonho segue mais vivo do que nunca".

Já no começo deste ano, Bolsonaro também virou nome de uma linha de calçados produzida por uma empresa que pertence a um grupo de apoiadores. A marca foi batizada de "Botinas Bolsonaro" e vende sapato, botinas de couro e chinelos de borracha. Segundo a empresa, o ex-presidente permitiu o uso do seu nome nos produtos

Os produtos recebem nomes como "Chinelo Crocs Bolsonaro Puro Mito", "Tênis Bolsonaro Liberdade Style" e "Tênis Patriota Style". A empresa pertence a três apoiadores do presidente e foi registrada em abril de 2023.