Polícia Militar informou que o pai não percebeu a criança na garagem enquanto manobrava o carro - Divulgação / Polícia Militar do Tocantins

Publicado 08/03/2024 09:06 | Atualizado 08/03/2024 09:25

Um bebê de 11 meses foi morto acidentalmente pelo próprio pai em Nova Rosalândia, no Tocantins. O incidente aconteceu enquanto o homem manobrava o carro para deixá-lo na garagem na última quarta-feira, 6. V.G., que completaria um ano de idade no próximo sábado (9), chegou a ser levado ao Hospital Regional de Paraíso, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia esteve no local e o corpo já foi liberado para a família.

Após conversas com familiares do bebê, a Polícia Militar informou que o pai deixou o carro no lado de fora da residência e resolveu levar o veículo para a garagem na hora do almoço. No entanto, ele teria perdido visibilidade do entorno durante a manobra, devido à inclinação da rampa de acesso, e não percebeu a criança engatinhando do lado de fora. Ao estacionar, o homem ouviu um barulho estranho, como se tivesse passado por cima de algo, e ao descer viu a criança inconsciente no colo da mãe.

Ainda de acordo com a polícia, os pais prestaram os primeiros socorros ao filho, mas o homem não teve condições de ir ao hospital. Coube a mãe e um grupo de vizinhos levar V.G. até Paraíso do Tocantins, cidade vizinha a Nova Rosalândia, para receber atendimento. Eles foram recebidos por um médico e uma enfermeira plantonista. O caso é investigado como morte acidental.

A Prefeitura de Nova Rosalândia emitiu uma nota lamentando a morte e expressando condolências à família da criança.



“A perda de uma vida tão jovem é uma dor inimaginável, e neste momento de tristeza, queremos que saibam que estão em nossos pensamentos e corações. Que a força divina possa sustentar e confortar a família nesse momento de luto, amenizando a dor da despedida precoce”, diz o comunicado.